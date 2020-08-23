Kayseri'de şiddete maruz kalan köpek, İtalya'da yeni sahibine kavuştu - Son Dakika

Wiggins, ailesi ve arkadaşlarıyla havalimanında karşıladığı Pongo ile fotoğraf çektirdi.

Pongo adı verilen köpek, dün yeni sahibiyle buluşması için Yıldırım tarafından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Pescara kentine gönderildi.

Derneğin basın sözcüsü Berkant Koray Yıldırım'la iletişime geçen Wiggins, yasal işlemlerin tamamlanmasının ardından 1500 avro tutan masrafları da karşıladı.

Kılıçaslan Mahallesi'nde 5 aylık köpeğin sahibi tarafından sopayla dövülerek yere atıldığı görüntüleri sosyal medyada izleyen İtalyan iş insanı Becky Wiggins, yaklaşık 7 ay önce Kayseri Hayvanları Koruma Derneği'ne (KAYHAKDER) başvurarak yavruyu sahiplenmek istedi.

Kayseri 'de yaklaşık 7 ay önce sahibi tarafından sopayla dövülerek yaralanan yavru köpek, yeni sahibine kavuştu.

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 13:57

Kaynak: AA

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