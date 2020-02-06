Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika

Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

6 saat önce

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar, yaşamı olumsuz etkiliyor.

Saatteki hızı yaklaşık 50 kilometreyi aşan rüzgar dolayısıyla sokakta bulunanlar zor anlar yaşadı.

Talas, İldem, Erkilet ve Mimarsinan Demokrasi mahallelerinde ağaçlar rüzgarın etkisiyle devrildi, park halindeki bazı araçlar hasara gördü.

Rüzgar, binaların çatılarının uçmasına, trafikte aksamalara ve trafik ışıklarının düşmesine de neden oldu.

Öte yandan kentin bazı bölgelerde rüzgar nedeniyle kısmi elektrik kesintisi yaşandı.

Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu

Mimarsinan, Kayseri, Erkilet, Talas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:17 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu
Sabiha Gökçen'deki faciada kule, pilotları uyarmış: Sizden önceki uçak pas geçti Van'da yaşanan çığ faciasında 2 günde 38 kişi hayatını kaybetti Çin'de yeni tip koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 564'e yükseldi

Son Dakika Haberleri
08:49 Gamze Özçelik'ten o iddiaya yanıt
08:49 New York'ta son sezon buluşması
08:49 Killa Hakan beyazperdede
08:49 Aşk ile yapıyorum
08:49 Engin Altan Düzyatan ile Mesut Özil'in 4 saatlik sohbeti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 09:32:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]