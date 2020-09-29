Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi

KAYSERİ'de akşam saatlerinde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi.

KAYSERİ'de akşam saatlerinde saatteki hızı 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde ağaçlar devrildi. Kayseri'de şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte gündüz 34 dereceyi bulan hava sıcaklığı akşam saatlerinde yerini rüzgara, yüksek kesimlerde yağışa bıraktı. Saatte 70 kilometre hızı bulun rüzgar bazı bölgelerdeki ağaçları kökünden söktü. Hava sıcaklığı akşam saatlerinde ise 8 derece düştü. Kentin yüksek kesimlerinde sağanak yağmur etkili oldu. Devrilen ağaçlar belediye yetkilileri tarafından kamyonlara yüklenerek kaldırıldı.



Kayseri, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 22:53 - Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Kayseri'de şiddetli rüzgar ağaçları devirdi - Son Dakika

Son Dakika

Kılıçdaroğlu, "CHP, HDP ile ittifak düşünüyor mu?" sorusuna yanıt verdi: İttifak arayışı diye bir şey yok

Canlı yayında gözyaşlarını tutamayan Azerbaycanlı spiker konuştu: 27 yılın hasretiydi

56 yaşındaki öğretmen, 16 yaşındaki erkek öğrencisi ile defalarca ilişkiye girdi

Ermenistan Başbakanı Paşinyan'dan küstah tehdit: Türkiye Azerbaycan'a destek veriyor, karşılık vereceğiz

Böyle baba olmaz olsun! Sigorta parası almak için zihinsel engelli oğlunu denize atıp boğulmasını izledi

Atmaca füzesinde seri üretime geçilmesi için son bir test kaldı

Sokak ortasında dilenen eski NBA oyuncusu Delonte West'in tedavisini Mark Cuban üstlendi

Deniz Çakır'dan Ece Üner'e sert tepki: Bu üslupla haber sunuyor, inanılır gibi değil