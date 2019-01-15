Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Cami Minaresini Devirdi

Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Cami Minaresini Devirdi

54 dakika önce

Kayseri'de zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi devrildi, çok sayıda evin çatısı zarar gördü.

Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Cami Minaresini Devirdi, System.String[]
Kayseri'de zaman zaman hızı saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi devrildi, çok sayıda evin çatısı zarar gördü.

Talas İlçesindeki Tablakaya Camisi'nin minaresi şiddetli rüzgar nedeniyle devrildi. Devrilen minare, yanındaki bir evin de çatısına zarar verdi.

Evde bulunan Ahmet T. hafif yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Mahalle sakinlerinden Engin Acıövüç, "Evde oturuyordum. Böyle bir rüzgarın geleceği belliydi. Benim arabamın üzerine de çatıdan malzemeler düştü. Arabamın ön camı patladı. Evde otururken çok şiddetli bir ses geldi. Minare yıkılırken yan tarafta bulunan evde 2-3 kişi vardı. Çok korktucuydu, onlar da dışarı çıktı."

İlçedeki şiddetli rüzgar nedeniyle çok sayıda binanın çatısı ve park halindeki araçlar zarar gördü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 08:18 Kaynak: AA

Talas, Kayseri, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Babasının Otomobiliyle Kaza Yapan Liseli, 6'ncı Kattan Atladı Muğla'da Motosiklet Sürücüsü, Sokak Ortasında Tuvalet İhtiyacını Giderdi

Bloomberg: Doğuş Holding Dev İşletmelerini Satmak İçin Katarlılarla Masaya Oturdu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan 3600 Ek Gösterge Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2019 21:12:43. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Cami Minaresini Devirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]