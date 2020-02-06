Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu - Son Dakika
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Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu

6 saat önce

KAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu.

Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu, System.String[]

KAYSERİ'de, şiddetli rüzgar nedeniyle bir cami ile bazı evlerin çatıları uçtu. Park halindeki araçlar uçan çatılar nedeniyle hasar gördü.

Kayseri'de şiddetli rüzgar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Şiddetli rüzgar nedeniyle Uğurevler Camisi'nin çatısı uçtu. Rüzgar nedeniyle ayrıca, bazı evlerin de çatıları uçtu. Çatılardan düşen malzemeler nedeniyle park halindeki bazı otomobiller zarar gördü. Çok sayıda otomobil kullanılamaz hale gelirken, Yol kenarlarında bulunan bilboard ve ağaçlar da yıkıldı. Yine, rüzgar nedeniyle bazı bölgelerde zaman zaman elektrik kesintileri yaşandı.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, saatteki hızı 60 kilometreyi bulan rüzgarın yarın akşama kadar süreceği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çatısı uçan camiden görüntü

-Zarar gören araçlardan görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/ KAYSERİ,


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 03:31 Kaynak: DHA
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Kayseri'de şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu
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