Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü - Son Dakika

Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü

34 dakika önce

Kayseri'de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, binaların çatıları uçtu.

Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü, System.String[]

Kayseri'de şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar yerinden söküldü, binaların çatıları uçtu. Ağaç ve çatılardan parçalar düşmesi sonucu çok sayıda araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.


Kentte akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle başta Talas, Erkilet, İldem bölgeleri olmak üzere kent merkezinde bazı ağaçlar ve elektrik direkleri yerinden söküldü, çatı uçtu. Çatılardan düşen parçalar ve ağaçlar nedeniyle çok sayıda otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Polis, itfaiye ve belediye ekipleri herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için çalışmaları sürdürürken, hasar gören araçlar için raporlar tutuldu.


Elektrik direklerinin devrilmesi nedeniyle bazı bölgelerde kısa süreli elektrik kesintileri de meydana geldi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 01:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor
Trump, azil soruşturmasında tüm suçlamalardan aklandı Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na terör tepkisi: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz Sabiha Gökçen'deki uçak kazasıyla ilgili uzman yorumu: Hem pilot hem kule yüzde 100 hatalı

Son Dakika Haberleri
00:42 Survivor 2020'ye sürpriz isim! Tuğba Melis Türk de kadroya dahil oldu
18:46 Madonna'dan Prens Harry ve Meghan Markle'a ilginç teklif!
18:08 Türkücü Aydın Aydın'dan üç dilde koronavirüs şarkısı: Korona var öpme
17:40 Acun Ilıcalı'nın yengesi Olcay Ilıcalı hayatını kaybetti
17:32 Van'daki çığ faciasının ardından ünlü isimlerden peş peşe paylaşımlar!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 01:42:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları yerinden söktü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]