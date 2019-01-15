Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Korku Dolu Anlar Yaşattı

Kayseri'de Şiddetli Rüzgar Korku Dolu Anlar Yaşattı

1 saat önce

Kayseri'de şiddetli rüzgar korku dolu anlar yaşattı Aşırı rüzgar cami minaresini yıktı, çatıdan kopan parçalar araçların üzerine düştü Çatının kopması ve yaşattığı panik anları görüntülendiKAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı.

Kayseri'de şiddetli rüzgar korku dolu anlar yaşattı
Aşırı rüzgar cami minaresini yıktı, çatıdan kopan parçalar araçların üzerine düştü
Çatının kopması ve yaşattığı panik anları görüntülendi

KAYSERİ - Kayseri'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, cami minaresini yıktı. Talas ilçesinde ise çatıdan kopan parçalar araçların üzerine düşerken, sokaktaki vatandaşlar büyük panik yaşadı.
Kayseri'de hızı saatte 90 kilometreye ulaşan rüzgar dolayısıyla Talas ilçesinde bulunan Tablakaya caminin minaresi yıkıldı. Minarenin yıkıldığı alanda bulunan bir evde ise panik yaşandı. Olay anını anlatan vatandaşlar, yoğun gürültüyle birlikte minarenin yıkıldığını ve evdeki vatandaşların panik halde dışarı çıktığını anlattı. Öte yandan ilçeye bağlı Yenidoğan mahallesinde de şiddetli rüzgar nedeniyle binaların çatısından parçalar yola savruldu. Vatandaşlar panik halde kaçışırken, o anlar İHA kamerasına yansıdı. Çatılardan kopan parçalar nedeniyle birçok araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri de sık sık vatandaşların güvenlikleri için evden çıkmaması konusunda anonslar yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 07:51 Kaynak: İHA

Talas, Kayseri, 3. Sayfa
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