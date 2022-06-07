Kayseri'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, araçlar yolda kaldı - Son Dakika
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Kayseri'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, araçlar yolda kaldı

07.06.2022 19:49

Kayseri'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, araçlar yolda kaldı Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Kayseri'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, araçlar yolda kaldı

KAYSERİ - Kayseri'nin Develi ilçesinde etkili olan yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Yağıştan dolayı yollarda taşkınlar meydana gelirken, vatandaşlar araçları ile ilerlemekte güçlük çekti.

İlçeye bağlı Soysallı Mahallesi'nde şiddetini arttıran yağmur yağışının ardından, yollarda su taşkınları meydana geldi. Yağışın etkisi ile bazı evlerin duvarları ve yollardaki taşlar zarar görürken, vatandaşlar da araçları ile yollarda gitmekte zorluk yaşadı.

Taşkınlar nedeni ile küçük araçlar ilerlemekte zorlanınca, karayolları ekipleri de su baskını olan yerlerde yol temizleme çalışmaları yaptı.

Kayseri'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, araçlar yolda kaldı
Kayseri'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, araçlar yolda kaldı
Kayseri'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, araçlar yolda kaldı
Kayseri'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, araçlar yolda kaldı

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Kaynak: İHA

Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi, araçlar yolda kaldı - Son Dakika

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