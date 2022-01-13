Kayseri'de şifa vaadiyle dini duyguları istismar eden sanığa hapis cezası - Son Dakika

Kayseri'de aracına bindiği kişiyi, hasta babasına şifa vereceği vaadiyle 2 bin 700 lira dolandıran sanık 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında tutuksuz sanık M.G. ve müşteki O.A. ile sanık avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı mütalaasında sanığın, "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Suçlamaları reddeden sanık M.G, "Şifa dağıtacak biri olsam bunu kendi aileme dağıtırdım. Ona dua ettim, parayı kendi rızası ile verdi. Beraatimi istiyorum." dedi.

Müşteki O.A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, M.G'ye "dini inanç ve duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık" suçundan 1 yıl hapis cezası verdi.

İddiaya göre, 7 Ekim 2021'de aracıyla iş yerine giden O.A, yolda el kaldıran M.G'yi aracına almıştı. "Nerede kaldın mübarek, sana müjde getirdim, baban iyileşecek, damarları açılacak." diyen ve dini sohbette bulunan M.G, Talas ilçesinde bir ATM'nin önüne geldiklerinde para talep etmişti.

ATM'den 2 bin 700 lira çekerek sanığa veren O.A, daha sonra dolandırıldığını anlayınca şikayetçi olmuştu.