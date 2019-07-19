Son Dakika Haberleri: Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu
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Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu

57 dakika önce

Kayseri'de polis ekipler tarafından silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu, System.String[]
Kayseri'de polis ekipler tarafından silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve 6136 SKM suçları kapsamında yapılan çalışmalarda; Anbar mahallesinde bulunan bir iş yerinde ruhsatsız silah olduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah, silaha ait şarjör 6 adet 7.65 mm çaplı fişek ve 2 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ
Kayseri, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:09 Kaynak: İHA
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