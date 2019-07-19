Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu
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Kayseri'de polis ekipler tarafından silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:09 Kaynak: İHA
'de polis ekipler tarafından silah kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri tarafından silah kaçakçılığı ve 6136 SKM suçları kapsamında yapılan çalışmalarda; Anbar
mahallesinde bulunan bir iş yerinde ruhsatsız silah olduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Yapılan aramada 1 adet ruhsatsız silah, silaha ait şarjör 6 adet 7.65 mm çaplı fişek ve 2 adet faturasız kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan C.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor. - KAYSERİ
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