Kayseri'de silah kaçakçılığı operasyonu: 2 tutuklama - Son Dakika

Kayseri Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edilen S.T. ve M.Ü. de çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı

Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı