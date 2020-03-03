Kayseri'de silah sesleri polisi harekete geçirdi - Son Dakika

Kayseri'nin Hunat Mahallesinde, bir araçtan açılan ateş sonrasında polis ekipleri harekete geçti.



Edinilen bilgiye göre, merkez Hunat Mahallesinde meydana gelen olayda plakası alınamayan bir araçtan M.Ç., K.Ç ve Ş.Ç isimli kişilere ateş edildiği ileri sürüldü. Meydana gelen olayda şans eseri herhangi bir yaralanan olmazken, kurşunlar park halindeki otomobile denk geldi. Olayın ardından polis ekipleri olay yerinde önlem aldı.



Polis ekipleri, incelemelerini tamamladıktan sonra olayla ilgili işlem başlattı. - KAYSERİ