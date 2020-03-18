Kayseri'de, silah ticareti sanıklarının yargılanmasına başlandı - Son Dakika
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Kayseri'de, silah ticareti sanıklarının yargılanmasına başlandı

6 saat önce

Kayseri'de, "toplu silah ticareti yapmak" suçundan haklarında dava açılan 2 kardeş hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de, silah ticareti sanıklarının yargılanmasına başlandı, System.String[]

Kayseri'de, "toplu silah ticareti yapmak" suçundan haklarında dava açılan 2 kardeş hakim karşısına çıktı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanıklar F.K. ve S.K, tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

İstanbul ve Diyarbakır'dan temin ettiği ruhsatsız silahların ticareti yaptığı ve bu ticarete ilişkin görüşmelerin HTS kayıtlarına yansıdığı iddialarıyla yargılanan sanık F.K, suçlamaları kabul etmedi.

Ruhsatsız tabanca ile yakalanan, silahını satmak isteyen bir arkadaşını 1000 lira alacağını tahsil edebilmek için başka bir arkadaşına yönlendirdiğini ve kardeşine kuru sıkıdan dönme tabanca aldığını kabul eden sanık F.K, silah ticareti yapmadığını öne sürerek tahliye ve beraatini istedi.

Sanık S.K. ise esnaf olduğunu ve yanında bulundurmak için İstanbul Topkapı'da kale içinde tabanca aldığını iddia etti. Kayseri'ye gelirken ruhsatsız tabanca ile yolda yakalandığını dile getiren S.K, silah ticareti yapmadığını ve mağdur olduğunu öne sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen sanıkların kardeşi A.K. de bazı kişilerle husumeti bulunduğu için evlendikten sonra İstanbul'daki ağabeyi F.K'den tabanca istediğini belirterek, "Tabancayı yolcu otobüsü ile bana gönderdi. Birkaç kez deneme amaçlı kullandım. Bozuk olduğunu anlayınca, ağabeyime içinde pastırma ve sucuk bulunan bir paket hazırladım. Tabancayı da içine koyarak gönderdim. Yolda yakalandı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İstanbul, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:22 Kaynak: AA

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