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Kayseri'de silahla bacağından vurulan nöroloji uzmanı doktor, yaşadığı olayı anlattı Açıklaması - Son Dakika

Kayseri'de silahla bacağından vurulan nöroloji uzmanı doktor, yaşadığı olayı anlattı Açıklaması

15.06.2021 13:49
Kayseri'de silahla bacağından vurulan nöroloji uzmanı doktor, yaşadığı olayı anlattı Açıklaması, System.String[]

Kayseri'nin Develi ilçesinde dün mesai çıkışında sokakta bir kişi tarafından tabancayla bacağından yaralanan Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, yaşadıklarını anlattı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde dün mesai çıkışında sokakta bir kişi tarafından tabancayla bacağından yaralanan Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde görevli doktor, yaşadıklarını anlattı.

Kayseri Şehir Hastanesi ortopedi servisinde tedavisine devam edilen nöroloji uzmanı Dr. E.K. (34), basın mensuplarına yaptığı açıklamada, dün saat 16.00 civarında evine gitmek üzere hastaneden çıktığını söyledi.

Bu esnada yolun sağından giderken sol arka çaprazdan birisinin kendisine bağırdığını anlatan E.K, "Yönümü döndüğümde belinden silahı çekip direkt ateş etti. O sırada refleks olarak eğildim. Eğilmesem kafama saplanacaktı. Üzerine doğru koşmaya başladım. Ben üzerine koşarken ikinci defa ateş etti. İkinci defa ateş edince o bacağıma saplandı. Üçüncü kez ateş etmesine fırsat vermeden çöktüm silahı aldım. Yere yatırdım, etkisiz hale getirip polise teslim ettim." diye konuştu.

Zanlı M.G'nin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne süren E.K, şunları söyledi:

"Daha önce galiba bu bana ilaç yazdırmak için geldi ama bende kaydı yok. Bunlar direkt kayıtsız olarak gelip önce soruyorlar, 'İlaç işimiz var, yazdırabilir miyiz?' diye. Bağımlılık yapan ilaçlar var. Biz tabi ki onları yazmıyoruz. Yazmayınca da bazıları gerçekten anlayışlı oluyor, bazılar da böyle psikopat tarzı oluyorlar. Öyle olunca müdahale ettim, kendimi savundum. Polise de teslim ettim."

E.K, "Yasalar, sağlık çalışanlarını korumakta yetersiz kalıyor, yasalarda boşluk var. Bunların doldurulması gerekir. Doldurulmazsa dün ben ölebilirdim. Başka hekim arkadaş, sağlık çalışanı arkadaşlarımız da ölebilir. Bu son değil. İnşallah son olsun diyoruz ama olmayacak. Çünkü yasalarımızın daha sağlam olması lazım." dedi.

Mesleğine aşık biri olduğunu vurgulayan doktor, yaşanan bu olay nedeniyle çok sevdiği mesleğini asla değiştirmeyeceğinin altını çizdi.

Sağlık durumum gayet iyi olduğunu aktaran E.K, "Kurşun önemli bir yere denk gelmedi. Yumuşak doku hasarı var. Pansumanı yapılıyor, ameliyatlık bir durum yok. Gayet iyiyim, yarın da taburcu olacağım." ifadelerini kullandı.

Olay

Develi ilçesinde Hatice Muammer Kocatürk Devlet Hastanesi'nde dün mesaisini tamamlayıp evine gitmek için hastaneden ayrılan nöroloji uzmanı Dr. E.K, hastanenin arkasındaki caddede peşinden gelen bir şüpheli tarafından tabancayla bacağından vurulmuştu.

Doktor hastaneye kaldırılırken, zanlı M.G. yakalanmıştı.

Devlet Hastanesi, Şehir Hastanesi, Kayseri, İlaç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Kayseri'de silahla bacağından vurulan nöroloji uzmanı doktor, yaşadığı olayı anlattı Açıklaması - Son Dakika


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