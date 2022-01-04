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Kayseri'de silahla öldürülen 3 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika

Kayseri'de silahla öldürülen 3 kişinin cenazesi defnedildi

04.01.2022 12:09
Kayseri'de silahla öldürülen 3 kişinin cenazesi defnedildi

Kayseri'de akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada öldürülen 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Kayseri'de akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada öldürülen 3 kişinin cenazesi toprağa verildi.

Yakınları tarafından Kayseri Devlet Hastanesi morgundan alınan Gaffar Mehmet Y, Serdar Y. ve Seyit Y'nin cenazeleri, Hulusi Akar Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, Kocasinan ilçesi Karahöyük Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.

Cenaze töreninde, olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının ayakta güçlükle durduğu görüldü.

Olay

Hunat Mahallesi'nde M.Y, dün alacak yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada kuzenleri Gaffar Mehmet Y. ve Seyit Y, bu kişilerin dayısı Serdar Y. ile o sırada olay yerinde bulunan M.A'yı tabancayla vurarak yaralamış, hastaneye kaldırılan yaralılardan iki kuzen ile dayıları kurtarılamamıştı.

Olaydan sonra kaçan M.Y'nin yakalanmasına çalışıyor.

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Devlet Hastanesi, Kocasinan, Kayseri, Cenaze, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'de silahla öldürülen 3 kişinin cenazesi defnedildi - Son Dakika
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