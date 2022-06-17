Kayseri'de silahlı 'borç' kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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Kayseri'de silahlı 'borç' kavgası: 2 yaralı

17.06.2022 17:18
Kayseri'de silahlı 'borç' kavgası: 2 yaralı

KAYSERİ'de, borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı.

KAYSERİ'de, borç-alacak nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi, tabancayla vurularak yaralandı. Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında borç-alacak nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İsimleri öğrenilemeyen 2 kişi, Ahmet Çalış ve Emre Demir'i tabancayla vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de silahlı 'borç' kavgası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kayseri'de silahlı 'borç' kavgası: 2 yaralı - Son Dakika
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