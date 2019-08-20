Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
48 dakika önce
Kayseri'de silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldıTalas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki kafede Ahmet Uyanık (30), kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartışmaya başladı.
Kayseri Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:06 Kaynak: AA
'de silahla yaralanan kişi, hastaneye kaldırıldı Talas
ilçesi Yenidoğan Mahallesi Atatürk Bulvarı
'ndaki kafede Ahmet Uyanık
(30), kimliği henüz belirlenemeyen kişiyle tartışmaya başladı.
Kavgaya dönüşen olayda Ahmet Uyanık, silahla vurularak yaralandı.
Uyanık, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Servis
ekibince hastaneye kaldırıldı. Polis
, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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