Son Dakika Haberleri: Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı

6 saat önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralandı.

Kayseri'de silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada silahla vurulan 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Tavlusun Geçidi üzerinde meydana gelen olayda, M.A. (24) ile kimliği öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen bir sebepten sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında bulunan silahı çeken şahıs, M.A.'ya ateş etti. Yaralanan M.A., çevredekilerin ihbarı üzerine sevk edilen ambulans ile Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Melikgazi, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 12:23 Kaynak: İHA
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