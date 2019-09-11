Son Dakika Haberleri: Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

28 dakika önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada, ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.

Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada, ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.


Olay, ilçeye bağlı Mithatpaşa mahallesi Güven sokak üzerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavganın yaşandığı yerde inceleme yaptı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 09:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kayseri-sınıfta arkadaşıyla tartışan öğrenci, pencereden atlamaya kalktı
14 yaşındaki kıza cinsel istismara 19 yıl 9 ay hapis cezası Adana'da tartıştığı eski karısını öldürdü Akrabalar arasında hayvan otlatma anlaşmazlığı: 2 ölü, 1 yaralı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 10:16:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]