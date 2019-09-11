Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 2 grup arasında çıkan kavgada, ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi yaralandı.



Olay, ilçeye bağlı Mithatpaşa mahallesi Güven sokak üzerinde meydana gelen olayda, 2 grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada ateşlenen av tüfeğinden çıkan saçmaların isabet ettiği 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kavganın yaşandığı yerde inceleme yaptı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ