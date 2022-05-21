Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

21.05.2022 20:16
Kayseri'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, E.T. (19), babası A.T'ye ait 38 T 0291 plakalı taksiyi kullanan M.K. ile alacak verecek meselesi yüzünden telefonda tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.T, M.K'nin kullandığı otomobili Molla Caddesi'nde durdurdu.

Çıkan kavgada E.T, tabancayla M.K'ye ateş etti.

Başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan M.K, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

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