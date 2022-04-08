Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

08.04.2022 10:36

Kayseri'de alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Kayseri'de alacak verecek yüzünden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Anbar Mahallesi Nakliyeciler Sitesi 1. Cadde'deki bir iş yerinde, C.A. ile T.T. arasında alacak verecek yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın ardından başlayan kavgaya iş yeri sahibi C.A'nın oğlu C.A. da dahil oldu.

Tarafların karşılıklı tabancayla ateş açması sonucu C.A, C.A. ve T.T. ile olay yeri yakınından geçerken kurşun isabet eden K.Y. yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada 4 kişi yaralandı - Son Dakika


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