Silahlı kavgada yaralanan kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

Silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

22.05.2022 15:01

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Molla Caddesi'nde çıkan kavgada başına isabet eden kurşunla ağır yaralanan M.K, kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından gözaltına alınan E.T. ve babası A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Merkez Melikgazi ilçesinde, dün, E.T. (19), babası A.T'ye ait 38 T 0291 plakalı taksiyi kullanan M.K'yi alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada silahla yaralamıştı.

Silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
Silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
Silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
Silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
Silahlı kavgada yaralanan kişi öldü
Silahlı kavgada yaralanan kişi öldü

YORUMLAR
500
Kocaeli'de silahlı kavgada aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı Kocaeli'de silahlı kavgada aynı aileden bir kişi öldü, iki kişi yaralandı İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA AYNI AİLEDEN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI İKİ GRUP ARASINDAKİ SİLAHLI KAVGADA AYNI AİLEDEN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı kavgada yaralanan kişi öldü - Son Dakika


Son Dakika
20:00 Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 20:10:38. #1.12#
SON DAKİKA: Silahlı kavgada yaralanan kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement