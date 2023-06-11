Kayseri'de silahlı saldırı: Sürücü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de silahlı saldırı: Sürücü yaralandı

11.06.2023 01:06

Kayseri'de seyir halindeki cipe düzenlenen silahlı saldırıda pompalı tüfekle vurulan sürücü M.G. yaralandı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Kayseri!nin Kocasinan ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde M.G.'nin kullandığı cipe, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saçmaların isabet ettiği cipin sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500

Kocasinan, Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de silahlı saldırı: Sürücü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Ekrem İmamoğlu'na açık açık "CHP genel başkanlığına aday mısınız?" diye soruldu: Benim aday olduğum tek şey var
13:18 Ekrem İmamoğlu'na açık açık soruldu: CHP genel başkanlığına aday mısınız?
13:19 HDP ve Yeşil Sol Parti'den seçim sonuçları hakkında bildiri! Öz eleştiri yaptılar
13:15 HDP ve Yeşil Sol Parti'den seçim sonuçlarına ilişkin bildiri! Öz eleştiri yaptılar
12:51 Manchester City, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olarak 53 yıl sonra Avrupa'da kupa hasretini dindirdi
12:47 53 yıllık özlem sona erdi! Manchester City kazandı, Pep Guardiola rekor kırdı
12:06 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle! Kemal Kılıçdaroğlu'na fark attığı anketi beğendi
12:01 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hamle! Kılıçdaroğlu'na fark attığı anketi beğendi
11:55 TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın öz geçmişi Banka'nın internet sitesine eklendi
11:53 TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın öz geçmişi Banka'nın internet sitesine eklendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2023 13:39:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kayseri'de silahlı saldırı: Sürücü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement