Kayseri'de silahlı saldırı: Sürücü yaralandı

Dün akşam saat 21.00 sıralarında Kayseri!nin Kocasinan ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde M.G.'nin kullandığı cipe, plakası henüz belirlenemeyen bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saçmaların isabet ettiği cipin sürücüsü yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis, silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.