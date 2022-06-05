Kayseri'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Kayseri'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

05.06.2022 17:34
Kayseri'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tüfekle araçtan açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tüfekle araçtan açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hasan Esat Işık Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen İ.C. seyir halindeki araçtan tüfekle açılan ateş sonucu bacağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.

Yaralı İ.C, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olay yerinden kaçan zanlı E.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu: Artık Hiçbir Yer Kale Değildir. Türkiye Bizim, Hepimizin! Her İlde, İlçede, Mahallede, Köyde, Mezrada Büyük Uyanışı Görüyoruz Kılıçdaroğlu: Artık Hiçbir Yer Kale Değildir. Türkiye Bizim, Hepimizin! Her İlde, İlçede, Mahallede, Köyde, Mezrada Büyük Uyanışı Görüyoruz Kayseri'de gönüllü gençler Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yaptı Kayseri'de gönüllü gençler Koramaz Vadisi'nde çevre temizliği yaptı
Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayseri'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:23 Putin'den, Ukrayna'ya füze gönderme kararı alan ABD'ye tehdit gibi sözler: Yeni hedefleri vururuz
17:21 Eski futbolcusu Celil Sağır kalp krizi geçirdi, tedavisi sürüyor!
17:14 Real Madrid'in başantrenörü Pablo Laso sabah saatlerinde kalp krizi geçirdi! İşte güncel durumu
17:12 Bilim insanları kıyamet hazırlıklarına başladı! İşte araştırma sonuçları
16:39 Beşiktaş'ın en büyük fiyaskolarından biri! Douglas'ın yeni mesleği herkesi şaşırttı
16:07 Mehmet Ali Erbil'den Tuğba Ekinci'nin iddialı klibine yorum geldi: İşte kadın
16:03 Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması: 5 milyonu aşkın kişi yararlanacak
15:50 Erdoğan, Toprak Mahsuller Ofisi'nin sert ekmeklik buğday ve arpa alım fiyatlarını açıkladı
15:48 60 yıllık eşini av tüfeğiyle öldüren yaşlı adam aynı tüfekle intihar etti!
15:30 Galatasaraylı Gomis'den Fenerbahçe'nin yeni hocası Jorge Jesus için övgü dolu sözler: Büyük bir antrenör
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 17:50:49. #1.12#
SON DAKİKA: Kayseri'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement