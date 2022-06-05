Kılıçdaroğlu: Artık Hiçbir Yer Kale Değildir. Türkiye Bizim, Hepimizin! Her İlde, İlçede, Mahallede, Köyde, Mezrada Büyük Uyanışı Görüyoruz

Kaynak: AA

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Kayseri'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı - Son Dakika

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