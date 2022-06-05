Kayseri'de silahlı saldırıda bir kişi yaralandı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde tüfekle araçtan açılan ateş sonucu bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Hasan Esat Işık Bulvarı'nda kaldırımda yürüyen İ.C. seyir halindeki araçtan tüfekle açılan ateş sonucu bacağından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı.
Yaralı İ.C, Kayseri Şehir Hastanesine sevk edildi.
Olay yerinden kaçan zanlı E.Ö, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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