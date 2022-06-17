Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

17.06.2022 18:47

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde silahlı saldırıda yaralanan 2 kişi tedavi altına alındı.

Sanayi Mahallesi Gazali Caddesi'nde A.Ç. (42) ile E.D. (24), henüz belirlenemeyen nedenle kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polisin güvenlik önlemi aldığı bölgede, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, olayda kullanılan 34 UP 4457 plakalı otomobili Barbaros Mahallesi Kaldırım Caddesi'nde terk edilmiş halde buldu.

Olay Yeri İnceleme ekiplerince araç üzerinde inceme yapıldı. Polis, şüpheli ya da şüphelilerin başka bir araca binerek kaçtığını tespit etti.

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Kaynak: AA

Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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