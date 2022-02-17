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Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

17.02.2022 19:28
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 17 yaşındaki genç silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 17 yaşındaki genç silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Mimarsinan Bahçelievler Mahallesi'nde B.B, henüz belirlenemeyen nedenle 17 yaşındaki M.B'ye tüfekle ateş ederek kaçtı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çenesinden yaralanan çocuk, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Polis, otomobille kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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Bahçelievler Mahallesi, Saldırı, Kayseri, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan genç yaralandı - Son Dakika
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