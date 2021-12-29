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Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

29.12.2021 19:23
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

Kayseri'de yolda silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Kayseri'de yolda silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Hacı Duran Gültekin (27), Kocasinan ilçesi Alsancak Mahallesi 4. Cadde'de yürürken, otomobille gelen kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin pompalı tüfekli saldırısına uğradı.

Saldırı sırasında kaçmaya çalışan Gültekin, tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralanan Gültekin'i Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri, olaydan sonra otomobille kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı
Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

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Hacı Duran, Kocasinan, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kayseri'de silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı - Son Dakika
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