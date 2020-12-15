Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

KAYSERİ'de, 'silahlı suç örgütü' üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tefecilik' ve 'çek senet' suçlarını işledikleri ve 'silahlı suç örgütü' üyesi oldukları iddia edilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 10'u polis tarafından gözaltına alındı. Firari 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.