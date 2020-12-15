Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı
15.12.2020 15:25
KAYSERİ'de, 'silahlı suç örgütü' üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
KAYSERİ'de, 'silahlı suç örgütü' üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tefecilik' ve 'çek senet' suçlarını işledikleri ve 'silahlı suç örgütü' üyesi oldukları iddia edilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 10'u polis tarafından gözaltına alındı. Firari 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Son Dakika Galatasaray iddiaları sonrası Vedat Muriqi'in menajerinden açıklama geldi Ukrayna tarihinde bir ilk! Türkiye ile korvet ve SİHA üretimi konusunda anlaşma imzalandı Kasımpaşa, Muğlaspor'u 5-0 yenerek Türkiye Kupası'nda tur atladı Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çiftinin ikinci bebekleri kız olacak Vahşi doğada ilk vaka! Yabani bir vizonda koronavirüs çıktı Oyuncu Birkan Sokullu'nun 15 yıl önce Tuğba Ekinci'nin klibinde oynadığı ortaya çıktı Son Dakika! TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Destekler devam etsin, vergi ve prim yükleri uygun seviyeye çekilsin Polis merkezindeki para ve uyuşturucu hırsızının, karakol amiri olduğu ortaya çıktı: Bende çalma hastalığı var