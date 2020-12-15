Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı

15.12.2020 15:25
Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı, System.String[]

KAYSERİ'de, 'silahlı suç örgütü' üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

KAYSERİ'de, 'silahlı suç örgütü' üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, 10 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'tefecilik' ve 'çek senet' suçlarını işledikleri ve 'silahlı suç örgütü' üyesi oldukları iddia edilen 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheliden 10'u polis tarafından gözaltına alındı. Firari 4 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayseri'de silahlı suç örgütüne operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika


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