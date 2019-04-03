Kayseri'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga
1 saat önce
Kayseri'de iki grup arasındaki silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
Kayseri
'de iki grup arasındaki silahlı ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.
İddiaya göre, İldem Fatih Mahallesi Delice
Sokak'ta Tonguç C. ile Yücel C, amcalarının oğlu İsmail C. ile oğlu Ömer C. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
kavgaya dönüşen tartışmada İsmail C. ile oğlu Ömer C. tabancayla, Tonguç C. ile Yücel C. ise bıçakla yaralandı.
Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Şüphelilerin arasında muhtarlık seçimleri nedeniyle daha önce husumet bulunduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 10:01 Kaynak: AA
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