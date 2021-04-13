Kayseri'de silahlı ve sopalı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika

Kayseri'de silahlı ve sopalı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı

13.04.2021 18:07
Kayseri'de silahlı ve sopalı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı, System.String[]

Kayseri'de kavga edip sopa ve silahla birbirlerini yaralayan 5 sanık hakim karşısına çıktı.

Kayseri'de kavga edip sopa ve silahla birbirlerini yaralayan 5 sanık hakim karşısına çıktı.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, haklarında "yaralama", "hakaret", "kasten öldürme" ve "silahla tehdit" suçlarından dava açılan, müşteki sanık E.D, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı, tutuksuz müşteki sanık E.A, eşi F.A, babası M.A. ve annesi K.A, ile taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

Tekerlerli sandalye ile duruşmaya katılan müşteki sanık E.A, sanık E.D. ile komşu olduklarını, olay günü aracını park ettikten sonra kendisini aracının içinde gördüğünü anlattı.

E.D'nin aracından indiğini ve "iki gündür bugünü bekliyordum" dediğini öne süren E.A, "Silahla bana ateş etmeye başlayınca, kaçmaya çalıştım. Beni vurdu. Eşim üzerime kapandı, 'beni öldür' dedi. Yoksa beni öldürecekti. 45 gün hastanede yoğun bakımda kaldım. Şikayetçiyim." dedi.

Sanık E.D. ise olay günü E.A'nın kendisine küfür ettiğini, sopayla vurduğunu, bunun üzerine aracından aldığı tabanca ile havaya bir el ateş ettiğini öne sürdü.

E.A'nın sopayla vurmaya devam etmesi üzerine yüzündeki kandan önünü göremediğini kaydeden E.D, "Bu esnada, kendimi koruma amaçlı tekrar havaya birkaç kez ateş ettim. O anda, 'yandım Allah' diye bir bağırma duydum. Yüzümdeki kanı silince E.A'nın vurulduğunu gördüm. Kendisini yaralama kastım yoktu. Tamamen kazara oldu, karşı taraftan şikayetçiyim." dedi.

Diğer 3 sanık da olay günü yaşananları anlatarak, sanık E.D'den şikayetçi olduklarını belirtti.

Mahkeme heyeti, sanık E.D'nin tutukluluğunun devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Esentepe Mahallesi Antalya Sokak'ta E.A. (41) ile E.D. arasında 7 Eylül 2020'de çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, E.A, şüpheli tarafından tabanca ile vurulmuştu. Durumu ağır olan E.A, Kayseri Şehir Hastanesinde tedavi altına alınırken, olay yerinden kaçan şüpheli yakalanmıştı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Kayseri, Hakaret, kavga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kayseri'de silahlı ve sopalı kavgaya ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı - Son Dakika


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