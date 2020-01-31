Kayseri'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

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Kayseri'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı
13 dakika önce
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten gazından zehirlenen biri bebek 3 kişi tedavi altına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:58 Kaynak: AA
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten gazından zehirlenen biri bebek 3 kişi tedavi altına alındı.
Selçuklu Mahallesi Mehter Sokak'taki evlerinde Irak uyruklu Ömer Hamtoş, Ermani es Sultan ile 7 aylık bebeği Zehra Hamtoş sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Komşularının ihbarı üzerine aile üyeleri, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
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