Kayseri'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kayseri'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı

13 dakika önce

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten gazından zehirlenen biri bebek 3 kişi tedavi altına alındı.

Kayseri'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı, System.String[]

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten gazından zehirlenen biri bebek 3 kişi tedavi altına alındı.

Selçuklu Mahallesi Mehter Sokak'taki evlerinde Irak uyruklu Ömer Hamtoş, Ermani es Sultan ile 7 aylık bebeği Zehra Hamtoş sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.

Komşularının ihbarı üzerine aile üyeleri, 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen 3 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Melikgazi, Selçuklu, Kayseri, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 12:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzmanlar, koronavirüsten korunmanın en etkili yöntemini açıkladı
Emniyet, bekçilerin eğitim durumlarıyla ilgili tartışmalara noktayı koydu Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan rahatlatan koronavirüs açıklaması Elazığ depreminden etkilenen depremzedeler kira fırsatçılarına tepki gösterdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2020 13:11:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kayseri'de sobadan sızan gazdan etkilenen 3 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]