Kayseri'de sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişi tedavi altına alındı - Son Dakika

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hacılar ilçesi Aşağı Mahalle Herdem Sokak'taki müstakil evde ikamet eden ailenin sobadan sızan gazdan etkilendiği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karbonmonoksitten etkilendikleri belirlenen ve ambulansla hastaneye kaldırılan 3 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.