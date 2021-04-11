Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi - Son Dakika

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksitten 3 kişi zehirlendi
KAYSERİ - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit nedeni ile 3 kişi zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sancaktepe Mahallesi Beylik Sokak üzerinde bulunan müstakil bir ikamette meydana gelen olayda, ev sakinlerinin kendini iyi hissetmemesiyle haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede evde bulunan 3 kişinin karbonmonoksitten zehirlendiği tespit edilerek ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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