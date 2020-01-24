Kayseri'de soğuk hava gölü dondurdu - Son Dakika
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Kayseri'de soğuk hava gölü dondurdu

6 saat önce

Kayseri'de yağan karın ardından etkisini artıran soğuk hava, suni gölü dondurdu.

Kayseri'de soğuk hava gölü dondurdu, System.String[]

Kayseri'de yağan karın ardından etkisini artıran soğuk hava, suni gölü dondurdu.


Kayseri'de kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu. Özellikle akşam saatlerinde eksi 10 derecelere kadar düşen hava sıcakları ile beraber, Beştepeler'de bulunan suni göl de dondu. Gölde yaşamını sürdüren hayvanlar, buz kitlelerinin arasında yüzmeye çalıştı.


Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, buzlanma ve son olaylarına karşı uyarılarda bulunarak, "Bölge genelinde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 01:26 Kaynak: İHA
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