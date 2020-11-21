Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması başladı, caddeler boş kaldı - Son Dakika

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla beraber caddeler boş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlaması 20: 00 itibariyle başladı. Kayseri'de kısıtlamanın başlamasıyla beraber cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri de, kentin farklı noktalarında uygulama yaptı. Sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber kentin boş kalan caddeleri de havadan görüntülendi. - KAYSERİ