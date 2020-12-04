Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu - Son Dakika

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu
04.12.2020 17:42
KAYSERİ'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi market ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.
KAYSERİ'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi market ve pazarlarda yoğunluk yaşandı.
Bu akşam 21.00'den itibaren başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar market ve pazarlarda alışveriş yaparken, yoğunluk yaşanmasına yol açtı. Marketlerin yanında balıkçı ve kuruyemiş dükkanlarında da yoğunluk oluştu. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk oluşan alanlarda vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda sıklıkla uyardı. Kentte bulunan pastırmacılar ise online siparişleri yetiştirmeye çalıştı.
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