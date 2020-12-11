Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu - Son Dakika

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması öncesi alışveriş yoğunluğu
11.12.2020 16:33
KAYSERİ'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.
KAYSERİ'de hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması öncesi cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı. Fatura ödemek için sıra bekleyen vatandaşlar, uzun kuyruklar oluşturdu.
Bu akşam 21.00'de başlayacak ve pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek olan sokağa çıkma kısıtlaması öncesi kentte alışveriş yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar kısıtlama öncesi market ve pazarlara akın etti. Bazı vatandaşlar telefon faturalarını ödemek ve ATM'lerden para çekmek için metrelerce uzunluktaki kuyruğa girdi. Polis ve zabıta ekipleri, yoğunluk oluşan alanlarda vatandaşları maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.
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