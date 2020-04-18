Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası meydanlar boş kaldı - Son Dakika
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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası meydanlar boş kaldı

13 dakika önce

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün süreyle başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kayseri'de sokaklar ve caddeler boş kaldı.

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlaması sonrası meydanlar boş kaldı, System.String[]

İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün süreyle başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kayseri'de sokaklar ve caddeler boş kaldı.


Dünya ülkelerini ve Türkiye'yi tehdit eden Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Zonguldak ve 30 büyükşehirde iki gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı. Kısıtlamanın ardından hafta sonu insan ve trafik yoğunluğu bulunan Cumhuriyet meydanı ve ana caddeler boş kaldı. Kısıtlamayla birlikte alınan tedbirler kapsamında polis ekipleri de kentin belirli noktalarında uygulama yaparak araç ve yayaları denetliyor. Şehrin tüm alanlarında denetimler en üst seviyede devam ediyor. - KAYSERİ

İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Türkiye, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 10:33 Kaynak: İHA

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