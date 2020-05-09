Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza - Son Dakika

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi.

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid -19) salgınıyla mücadele kapsamında gece yarısı başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara ceza kesildi. Yasağın ardından Kayseri'de polis ekipleri kentin farklı noktalarında denetim yaptı. Sivas Caddesi, Talas Bulvarı, İnönü Bulvarı gibi noktalarda araçları durdurarak kontrol eden polis ekipleri, araçta bulunanların geçerli belge ve izinleri olup olmadığını sordu. İzin belgesi bulunmayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince idari para cezası uygulandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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