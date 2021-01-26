Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şüpheli uyuşturucuyla yakalandı - Son Dakika

Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden ve kovalamaca sonucu yakalanan zanlının üst aramasında uyuşturucu ele geçirildi.

Kocasinan ilçesinde polis ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili gece denetim yaptı.

Kazımkarebekir Mahallesi'nde F.Y, ekiplerin "dur" ihtarına uymayarak otomobil ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri, kovalamaca sonucu Keykubat Mahallesi Gülbahçe Sokak üzerinde otomobili durdurdu.

Otomobildeki F.Y. gözaltına alınırken şüphelinin üzerinden ve kaçarken yola attığı bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.