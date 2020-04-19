Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde meydanlar boş kaldı - Son Dakika

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Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde meydanlar boş kaldı
6 saat önce
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde meydanlar boş kaldı İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün süreyle başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Kayseri'nin tarihi meydanı boş kaldı.
Kayseri'de sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde meydanlar boş kaldı
KAYSERİ - İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün süreyle başlatılan sokağa çıkma kısıtlamasının 2'nci gününde Kayseri'nin tarihi meydanı boş kaldı.
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'yi de tehdit eden Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından Zonguldak ve 30 büyükşehirde hafta sonu iki gün boyunca sokağa çıkma kısıtlaması başlatılmıştı. Kısıtlamanın 2'nci gününde hafta sonu insan ve trafik yoğunluğu bulunan Cumhuriyet meydanı ve ana caddeler boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 01:34 Kaynak: İHA
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