Kayseri'de sokağa çıkma yasağına uymayan Suriyeli'ye para cezası - Son Dakika

KAYSERİ'de sokağa çıkma yasağına uymayan Suriye uyruklu Usame Stayf'a, bin TL para cezası uygulandı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağı kapsamında Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Meydanında denetim yapan polis ekipleri, motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu Usame Stayf'i durdurdu. Bakanlığın genelgesi kapsamında sokağa çıkma yasağından muaf olmadığı anlaşılan Stayf'a, bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca Usame Stayf'ın, 38 MA 1041 plakalı motosikleti de sigortası olmadığı gerekçesiyle el konularak otoparka çekildi. Usame Stayf, evine gitmesi yönünde uyarılarak gönderildi.