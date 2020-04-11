Kayseri'de sokağa çıkma yasağını duyanlar market ve fırınlara koştu (2) - Son Dakika

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Kayseri'de sokağa çıkma yasağını duyanlar market ve fırınlara koştu (2)
6 saat önce
SOKAKLAR BOŞALDIKoronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan Kayserililerin market ve fırınlara akın etmesinin ardından yasak saatinin başlamasıyla sokaklar boş kaldı.
SOKAKLAR BOŞALDI
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanması kararlaştırılan sokağa çıkma yasağını duyan Kayserililerin market ve fırınlara akın etmesinin ardından yasak saatinin başlamasıyla sokaklar boş kaldı. Kayseri'nin en işlek bölgesi Cumhuriyet Meydanı boş kalırken, araç trafiğinin de olmadığı gözlemlendi. Sokağa çıkma yasağıyla birlikte şehir, sessizliğe büründü.
Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:37 Kaynak: DHA
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