- Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesiyle trafik yoğunluğu havadan görüntülendi - Son Dakika

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- Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesiyle trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
6 saat önce
- Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesiyle trafik yoğunluğu havadan görüntülendi Hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kayseri'deki yaya ve araç trafiği havadan görüntülendi.
- Kayseri'de sokağa çıkma yasağının bitmesiyle trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
KAYSERİ - Hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından Kayseri'deki yaya ve araç trafiği havadan görüntülendi.
Hafta sonu iki günlük sokağa çıkma yasağının bitmesiyle ülke genelinde çalışanların mesaileri başladı. Kayseril vatandaşlar işe gitmek için yollara düştü. Kentin en işlek noktalarından olan Cumhuriyet meydanında trafik ve vatandaş yoğunluğu meydana geldi. Polis ekipleri anonslarla bekçiler ise vatandaşlarla birebir görüşerek virüsün yayılmaması ve vatandaşın kendi sağlığı için 'evde kal' çağrısına uyulması gerektiğini iletti.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 09:11 Kaynak: İHA
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