Kayseri'de sokak hayvanları için 6 ton yem ve mama dağıtıldı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk yaşayan sokak hayvanları için 6 ton yem ve mama dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir merkezindeki farklı bölgelerde kedi, köpek ve kuşların beslenmesi için su, mama ile yem kapları bırakılıyor.

Belediye ayrıca, ilçelerdeki sokak hayvanları için de ilçe belediyeleri ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine de mama gönderiyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, bu kapsamda sokak hayvanları için 6 ton yem ve mamayı ilçelere gönderdi.