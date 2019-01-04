Son Dakika Haberleri: Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Liseli Mehmet Öldü, Arkadaşı Yaralandı

Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Liseli Mehmet Öldü, Arkadaşı Yaralandı

1 saat önce

Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı liseli Mehmet öldü, arkadaşı yaralandı (4)KÖPEKLERİN GÖRÜNTÜSÜKayseri'de köpek saldırısının yaşandığı Akdam Mahallesindeki olay yerinde bir vatandaşın yaz mevsiminde cep telefonuyla çektiği görüntüler ortaya çıktı.

Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Liseli Mehmet Öldü, Arkadaşı Yaralandı, System.String[]
Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı liseli Mehmet öldü, arkadaşı yaralandı (4)

KÖPEKLERİN GÖRÜNTÜSÜ

Kayseri'de köpek saldırısının yaşandığı Akdam Mahallesindeki olay yerinde bir vatandaşın yaz mevsiminde cep telefonuyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 10 köpeğin olduğu görüntülerde, hayvanların başıboş dolaştığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:59 Kaynak: DHA

Kayseri, Güncel
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