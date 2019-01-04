Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Liseli Mehmet Öldü, Arkadaşı Yaralandı
1 saat önce
Kayseri'de sokak köpeklerinin saldırdığı liseli Mehmet öldü, arkadaşı yaralandı (4)KÖPEKLERİN GÖRÜNTÜSÜKayseri'de köpek saldırısının yaşandığı Akdam Mahallesindeki olay yerinde bir vatandaşın yaz mevsiminde cep telefonuyla çektiği görüntüler ortaya çıktı.
Kayseri
'de sokak köpeklerinin saldırdığı liseli Mehmet öldü, arkadaşı yaralandı (4)
KÖPEKLERİN GÖRÜNTÜSÜ
Kayseri'de köpek saldırısının yaşandığı Akdam Mahallesindeki olay yerinde bir vatandaşın yaz mevsiminde cep telefonuyla çektiği görüntüler ortaya çıktı. Yaklaşık 10 köpeğin olduğu görüntülerde, hayvanların başıboş dolaştığı görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:59 Kaynak: DHA
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