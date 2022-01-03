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Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

03.01.2022 16:05

Son dakika haber... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı Miras kavgasında 3 kardeşten 2'si öldü, 1'i ağır yaralı Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında karşı karşıya gelen amca çocukları arasında çıkan kavgada başından tabanca ile vurulan 3 kardeşten ikisi hayatını kaybederken 1'i ağır yaralandı.

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

Miras kavgasında 3 kardeşten 2'si öldü, 1'i ağır yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında karşı karşıya gelen amca çocukları arasında çıkan kavgada başından tabanca ile vurulan 3 kardeşten ikisi hayatını kaybederken 1'i ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde Seyit Y. (30), Gaffar Mehmet Y. ve Serdar Y. kardeşler, iddiaya göre aralarında miras yüzünden husumet bulunan amca çocukları Mehmet Y. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti. Başlarından vurulan Seyit ve Gaffar Mehmet Y. olay yerinde hayatını kaybederken Serdar Y. ise ağır yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik önlemi alınırken, sağlık ekipleri ise ağır yaralanan Serdar Y. ile saçmalar nedeniyle yaralanan Mustafa A.'yı ambulansla hastaneye kaldırdı. Serdar Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İki kardeşin cenazesi, incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayın ardından kayıplara karışan Mehmet Y.'yi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı

YORUMLAR
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Kayseri, Polis, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika


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