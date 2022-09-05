Kız arkadaşını darbetti, engel olmak isteyeni bıçakladı - Son Dakika
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Kız arkadaşını darbetti, engel olmak isteyeni bıçakladı

05.09.2022 16:45
Kız arkadaşını darbetti, engel olmak isteyeni bıçakladı

KAYSERİ'de sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını darbeden Orhan Yerli (30), kendisini engellemek isteyen Erdinç Başşaka'yı (47), bıçakla yaraladı.

KAYSERİ'de sokak ortasında tartıştığı kız arkadaşını darbeden Orhan Yerli (30), kendisini engellemek isteyen Erdinç Başşaka'yı (47), bıçakla yaraladı.

Olay, saat 12.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi Boyluca Sokak'ta meydana geldi. Orhan Yerli, sokak ortasında kız arkadaşıyla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle Yerli, kız arkadaşını darbetti. Bu sırada yoldan geçen Erdinç Başşaka, Yerli'ye engel olmaya çalıştı. Yerli, Başşaka ile tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Orhan Yerli, bıçakla Erdinç Başşaka'yı yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler, kolundan hafif yaralanan Başşaka'ya ambulansta müdahale etti. Yerli, polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kız arkadaşını darbetti, engel olmak isteyeni bıçakladı - Son Dakika

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