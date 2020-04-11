Kayseri'de sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Kayseri'de sokağa çıkma yasağının ardından sokaklar boş kaldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından Korona virüs tedbirleri kapsamında 31 ilde 2 gün süreyle başlatılan sokağa çıkma yasağının ardından Kayseri'de sokaklar boş kaldı. Hafta sonlarında insan ve araba trafiğinin yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanı'nda görevliler haricinde kimsenin olmadığı gözlendi. - KAYSERİ