Sokakta bıçaklı saldırıya uğrayan çocuk yaralandı - Son Dakika

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir çocuk sokakta uğradığı saldırı sonucu bıçakla yaralandı.
Yıldırım Beyazıt Mahallesi Taşlı Sokak'ta Y.D. (17), kimliği henüz belirlenemeyen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.
Yoldan geçenlerden yardım isteyen yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Y.D'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA
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